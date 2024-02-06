Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda kapalı kasa kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. 1 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Ezine İlçesi Tavaklı İskelesi mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 20 D 2642 plakalı kamyonet kasasında Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.

Organizatör H.G. gözaltına alındı. Organizatörün jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Araç ise yed-i emin otoparkına çekildi.

Yakalanan kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.