Çanakkale’nin Ezine ilçesinde tarım sektörünün güçlenmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla, 15. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Şube, İlçe Müdürleri, Kooperatif ve Birlik Başkanları, Muhtarlar, teknik personel ve üreticiler katıldı. Toplantıda, ekonomik ve altyapı yatırımları ile bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi ve tarımsal üretici örgütlerinin derecelendirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Tarım sektöründe yaşanan güncel gelişmelerin ele alındığı, sektördeki paydaşların bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduğu toplantıda, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilere daha etkin destek sağlamak amacıyla tarım sektörünün geleceği üzerine stratejik planlamalar yapıldı.

Eğitim toplantısında özellikle ekonomik ve altyapı yatırımları konusunda yapılacak destekler ele alındı. Çiftçilere yönelik bireysel sulama sistemlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla sunulan desteklerin yanı sıra, tarımsal üretici örgütlerinin sürdürülebilirliği için derecelendirme çalışmalarına da vurgu yapıldı.