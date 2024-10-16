Bursa’da el freni çekilmeyen kamyon hareket etmeye başladı. Durumu gören bir kişi, hareket eden kamyona binerek el frenini çekti. Faciadan dönülen anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mal indirmek için sokağa gelen kamyon sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu. Kısa süre sonra hareket eden kamyonu gören vatandaşlar, duruma el attı. Duyarlı bir vatandaş ise kamyonun kapısını açarak el frenini çekti. Facianın eşiğinden dönülen anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.