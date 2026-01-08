Milyonlarca vatandaş, son dönemde hızla yükselen site aidatları nedeniyle mağduriyet yaşadığını dile getiriyor. Hem ev sahipleri hem de kiracılar, özellikle bazı sitelerde kira bedeline yaklaşan aidat tutarlarından şikâyetçi. Aidat artışlarına ilişkin net bir yasal sınır bulunmaması, son yıllarda bazı site yönetimleri ve yönetim şirketleri tarafından bu alanın suistimal edilmesine yol açtı. Artan tepkiler üzerine aidatlara ilişkin yeni bir yasal düzenleme için harekete geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş aidat uygulamaları ile denetimsiz site yönetimlerine karşı kapsamlı bir kanun değişikliği çalışmasında sona yaklaştı. Bu kapsamda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik öngören ve “Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı” başlığıyla hazırlanan düzenleme kamuoyunun gündemine geldi.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, yeni düzenleme aidat artışlarına önemli bir sınırlama getiriyor. Mevcut uygulamada site aidatlarının belirlenmesi yönetim kurulunun yetkisindeydi ve bu konuda herhangi bir üst sınır bulunmuyordu. Yönetim tarafından belirlenen aidat tutarlarına, site sakinleri tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşmiş sayılıyordu. Özellikle ilk toplantılara katılımın düşük olması ve ikinci toplantılarda sınırlı katılımla karar alınabilmesi, bazı yöneticilerin bu süreci kötüye kullanmasına zemin hazırlıyordu.

Yeni düzenleme ile birlikte bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak değişiklik doğrultusunda, site yöneticileri aidat artışlarını yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren Yeniden Değerleme Oranı ile sınırlı tutabilecek. Böylece, keyfi ve fahiş aidat artışlarının engellenmesi amaçlanıyor.

Bu oranın üzeri için 50+1 çoğunluk gerekecek

Eğer bu tutarın üzerinde bir artış yapılması gerekecekse bunun kararını 3 ay içinde toplanması zorunlu olan kat malikleri kurulu yani site sakinleri verebilecek. Bu toplantılarda karar alabilmek için de ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek. Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek. Son tutarı site yöneticileri değil kat malikleri kurulu üyeleri yani site sakinleri belirlemiş olacak.

Bakanlık denetleyecek

"Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı" ile de site yönetim hizmetleri sunan şirketlerin iş süreçleri yeniden tanımlanacak ve bu şirketler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetimine tabi olacak. Yeni kanun ile yönetim hizmeti sunan şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek. Şirketler ve sundukları hizmetler Bakanlıkça yetkilendirilmiş 'denetçiler' tarafından yılda en az 1 kez denetlenecek. İşini doğru yapmayan şirketlere idari ve mali müeyyide de uygulanacak.

Danışma kurulu oluşturulacak

Site yönetim şirketlerinin denetimleri sayesinde sitelerde afet, yangın, sığınak, otopark, geri dönüşüm, iş güvenliği, erişilebilirlik, çocuk oyun alanları, süs havuzları, yeşil alanlar gibi konularda mevzuata uyulup uyulmadığı tespit edilip tedbir alınması sağlanacak. Bakanlık çatısı altında site yönetim usullerinin netleştirilmesi ve standarda bağlanması için danışma kurulu kurulacak. Bu düzenlemelerle hem site yönetimi profesyonel hale gelecek hem de site sakinleri daha güvenilir yapılarda yaşayacak.

3'te 2 çoğunluk yeterli

Yine 634 Sayılı Kanun'da yapılacak değişiklik ile toplu yapılardaki yönetim planlarının değiştirilmesi kat malikleri adına temsilciler kurulunun 5'te 4 çoğunluk koşulu 3'te 2 olarak düzenlenecek. Bu sayede site yönetimlerinin toplanma ve karar alma süreçleri kolaylaştırılacak, yaşanan sıkıntı ve aksaklıklar önlenecek.