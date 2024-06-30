AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde ikinci parti konumuna düşmesinin ardından, Kabine’de değişiklik iddiaları tekrar gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği söylentileri kulislerde hareketlilik yaratırken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat gibi isimlerin değişeceği konuşuluyor.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Bakan Koca'nın istifasında kararlı olduğu ve yerine Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin getirilebileceği belirtiliyor.

İKİ BAKANA 'KİŞİSEL SİYASİ HESAP' SUÇLAMASI

Işıkhan'ın performansı eleştirilirken, Bolat'ın ailesel sebeplerle görevinden ayrılacağı ifade ediliyor.

Kabinedeki iki genç bakan da, kişisel siyasi hesapları nedeniyle eleştiriliyor.

Temmuz 2018’de kurulan Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki değişimler şöyle:

Cahit Turhan ve Adil Karaismailoğlu (Ulaştırma), Berat Albayrak ve Lütfü Elvan ve Nureddin Nebati (Hazine ve Maliye), Ruhsar Pekcan (Ticaret), Vedat Bilgin (Çalışma), Zehra Zümrüt Selçuk ve Derya Yanık (Aile), Murat Kurum (Çevre), Bekir Pakdemirli (Tarım), Süleyman Soylu (İçişleri), Ziya Selçuk (Milli Eğitim), Abdülhamit Gül ve Bekir Bozdağ (Adalet), Hulusi Akar (Milli Savunma), Mevlüt Çavuşoğlu (Dışişleri), Mustafa Varank (Sanayi), Mehmet Muş (Ticaret), Mahmet Kasapoğlu (Gençlik Spor).