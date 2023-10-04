Denizli'de, sevgilisi Nadia Noori'nin (30) yemeğine fare zehri koyarak öldürdükten sonra cesedini taşıdığı ve yol kenarına attığı suçlamasıyla Afganistan uyruklu Sabour Sakhizadeh (21) mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Sakhizadeh'in cesedi taşımakta yardım ettiği belirtilen kardeşi N.K. (15) ise 'Suçu gizleme' suçundan 1 yıl hapis cezası aldı ve hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Olay, geçen yıl 11 Eylül'de Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Bir arazide bulunan battaniye içinde hareketsiz yatan bir kadının ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, kadının öldüğünü tespit etti ve polis, olay yerini incelemeye aldı. Yapılan otopsi sonucunda, Nadia Noori'nin zehirle öldüğü belirlendi. Polis, olayın ardından soruşturma başlattı ve Noori'nin Afganistan uyruklu sevgilisi Sabour Sakhizadeh'i şüpheli olarak gözaltına aldı.

Yapılan soruşturma sonucunda, Noori'nin yemeğine fare zehri katılarak öldürüldüğü ve cesedinin elleri ve ayakları plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra taşındığı ve yol kenarına atıldığı ortaya çıktı. Sakhizadeh, polise verdiği ifadesinde, kıskançlık yüzünden sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti. Aynı zamanda Sakhizadeh'in, Türkiye'ye ablası ve eniştesi gibi gösterilen kişilerle girdiği ve daha sonra yabancı kimlik belgesi aldığı öğrenildi. Sakhizadeh ve Noori'nin 2 yıldır birlikte yaşadığı belirtildi. Mahkeme, cinayetin işlendiği şekli ve sebeplerini göz önünde bulundurarak Sakhizadeh'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kardeşi N.K. ise 'Suçu gizleme' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Sabour Sakhizadeh, Noori tarafından aldattığını iddia ederek çıkan bir tartışmanın ardından, "Birlikte intihar edeceğiz" şeklinde tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü. Olay günü fare zehirli pilav hazırladığını ve az yediğini, Noori'nin ise pilavı tamamladığını belirtti. Bir süre sonra Noori'nin yatakta nefes almadığını ve ağzından kan geldiğini gördüğünü ifade etti. Sakhizadeh, bu durum karşısında bir süre ağladığını ve ardından kardeşini arayarak Nadia'nın zehirlendiğini söylediğini, kardeşinden yardım istediğini anlattı.

Sakhizadeh, Nadia'nın cesedini taşırken yardım etmesi için kardeşini, ellerini koli bandıyla ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlayarak battaniye ile sarıp çuvala koyduklarını, daha sonra el arabasına koyup yol kenarına bıraktıklarını belirtti. Sürükleme sırasında ses çıkarmamak için dikkatli davrandıklarını söyledi. Sakhizadeh, olaydan pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Nadia'nın cesedini taşımasına yardım eden N.K. ise suça sürüklenen çocuk olarak işlem gördü. Polis ifadesinde cinayeti kabul ettiğini söyleyen Sakhizadeh, mahkemede ise "intihar" dedi.

Davanın bugünkü duruşmasında savcılık, Sakhizadeh'i "Kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Sakhizadeh ise sevgilisinin intihar ettiğini savunarak suçlamaları reddetti ve daha önce bilmediği evlilik geçmişi ve çocukları hakkında bilgi vermediğini iddia etti.

Cesedi taşıdığı iddiasıyla suçlanan N.K. ise suçsuz olduğunu savunarak, kendisine demir taşıdığı söylendiğini ve içinde ceset olduğunu bilmediğini belirtti. Mahkeme heyeti, N.K.'ye "Suçu gizleme" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi, ancak yaşının küçük olması nedeniyle cezasını yarı oranda düşürdü ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Diğer sanık Sakhizadeh ise "Kadını tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.