TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Bursaspor, 4-1 mağlup ettiği Bornova 1877 maçından sonra düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. Törenin ardından Devlet eski Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdı.

Bu zor süreci yoğun çabayla atlattıklarını ifade eden Faruk Çelik, "Birlik ve beraber sağlayınca işlerimiz yolunda gitti. Bursaspor buralara gelmemeliydi. Bursaspor'u sorumsuz yaklaşımlar bu noktaya getirdi. Bursaspor küllerinden yeniden doğuyor. Gelecek yılı daha sağlıklı geçirecek çalışmalar gerçekleştireceğiz. Süper Lig'e yürüyen yolculuğa adım atacağız. Bursaspor, bu motivasyonla hak ettiği yere gelecek" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise törende yaptığı açıklamada, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden Bursanın nerelere gelebileceği birlik ve beraberliği göstergesidir. Bundan sonra hedefimiz Süper Lig olacak. Türkiye'de hangi statta 50 bin seyirci var. İki yıl içerisinde Süper Lig'e çıkıp daha sonrasında Avrupa'da mücadele eden bir Bursaspor olacak. Bursaspor yükseldikçe Bursa yükselecek. Bu tabloyu özlemişiz. İnşallah seneye de aynı tabloyu yaşayayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA