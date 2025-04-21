TV100'de Talat Atilla'nın sunduğu Pazar Siyaseti programına katılım sağlayan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi konusunu "yanlış" olarak değerlendirdi.

"İMAMOĞLU'NA KUMPASI DÜŞÜNCESİNİ GÜÇLENDİRDİ"

Arınç, bu konuyla ilgili olarak İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin “kumpas kuruldu” algısını güçlendirdiğini belirterek, bu yönde düşünen kişileri haksız bulamayacağını söyledi.

"Diploma iptaline hayret ediyorum. İdare hukuku profesörlerinin hepsinden dinledim. Bu diploma 35 sene sonra iptal edilemez, kazanılmış hak diye bir şey vardır. Bu kazanılmış hakla, YÖK karar almadıkça bir üniversitenin yönetim kurulunca iptal etmesi yanlış. Bunun yolu, yargısal yolu temin etmektir."

"O BEDDUAYI BABASINA YAKIŞTIRAMADIM"

Arınç, İmamoğlu’nun babasının bedduasını duyduğunda oldukça şaşırdığını belirterek, yaşlı birinin böyle sözler sarf etmesini uygun bulmadığını ifade etti. “Böyle bir beddua kabul edilemez” diyen Arınç, geçmişte Erbakan’ın partisinin kapatılması sürecinde de benzer bir durumun yaşandığını hatırlattı.

"CUNTA SÖZLERİ YANLIŞ"

Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “cunta” söylemine de tepki gösterdi. Bu tür ifadelerin doğru olmadığını dile getiren Arınç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ye yönelik yapılan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Biz cuntaların baskıları altında yıllarca mücadele ettik, sivil idareye karşı hep direndik. Bu tür ifadeler, sadece söyleyen kişiye zarar verir" dedi.

"TUTUKSUZ YARGILANMALI"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili de yorumda bulunan Arınç, "Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması gerektiğini" savunarak, Demirtaş’a yönelik telefonların kendisinin dikkatini çektiğini belirtti. "Türkiye'nin geldiği nokta, benim de bulunduğum noktadır" dedi.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER, MİLLETİNİ ÇOK SEVEN BİR İNSAN"

Aort damarındaki yırtılma nedeniyle zor bir ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini ileten Arınç, Önder’in renkli kişiliği ve devletine olan bağlılığını övdü. Arınç, "Sırrı Süreyya Önder, milletini çok seven, barış ve huzur isteyen bir insandı" ifadelerini kullandı.