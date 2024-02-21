Fatih’in yeşil alan miktarını arttırdıklarını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Turan, “Kent bahçelerimiz en sevilen projelerimizden biri oldu” dedi.

Fatih Belediyesi tarafından, “Donatı Odaklı Dönüşüm” ve “Yeşil Alan” vizyonu doğrultusunda yeşil alanları arttıran, aile yaşamını ve sosyal aktiviteleri destekleyen projeler hayata geçirildi. İlk olarak Yedikule Bahçe ardından da Ayvansaray Bahçe açıldı. 10 bin 092 metre karelik alanda kurulan Yedikule Bahçe, bu ana dek 108 bin 252 kişi istifade etti. 43 bağımsız bölümün yıkıldığı 5 bin 200 metre karelik alanda kurulan Ayvansaray Bahçe ise bu ana kadar 53 bin 467 kişiyi ağırladı.

“Fatih’teki yeşil alan miktarını 875 bin metre kareden 1 milyon 230 bin metre kareye çıkarttık”

Son 4 buçuk yılda Fatih’teki yeşil alan miktarını arttırdıklarını söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih’te Yedikule Bahçe ve Ayvansaray Bahçede olduğu gibi son 4 buçuk yılda Fatih’teki yeşil alan miktarını 875 bin metre kareden 1 milyon 230 bin metre kareye çıkarttık. Diyelim ki siz Mevlanakapı’da yaşıyordunuz. Yıllarca önünden korkarak geçtiğiniz sur dipleri şu anda Fatih’in en büyük yeşil alanları olarak ortaya çıktı. Bu bir hayal değil. Şu anda İstanbul’da Ayvansaray Bahçe’nin olduğu yerde 43 tane gecekondu vardı. Kimseyi madur etmeden orayı kaldırdık ve Fatih’in en güzel ve en manzaralı parklarından birisi haline getirdik. Kent bahçelerimiz en sevilen projelerimizden biri oldu ve tüm İstanbulluların ilgi gösterdiği mekanlar haline geldi” dedi.

“Fatih’in en büyük parklarını açıyoruz”

42 bin metre karelik tek bir alan açacaklarını söyleyen Turan, “Fatih’in en büyük parklarını açıyoruz. Mevlanakapı’da 1. Etabını bitirmiştik. Şimdi Silivrikapı’da etap etap devam ediyoruz. 42 bin metre karelik tek bir alan açacağız. Yani 2 tane Çukur Bostan büyüklüğünde bir yerde park açacağız. Daha önce bu yerlerin önünden kimse geçemezdi. Buraları Fatih’e katmış olacağız” diye konuştu.