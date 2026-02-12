Tekirdağ İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, Yeşilay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi, İlçe Müftülüğü yetkilileri, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan heyetle birlikte Aydoğdu Mahallesi'nde kadınlar ve annelerle buluştu. Samimi ortamda gerçekleşen programda yürütülen güvenlik hizmetlerinin sahadaki yansımaları ele alınırken, vatandaşların görüş, talep ve önerileri dinlendi.

Programda havadan ve karadan sürdürülen NARKO alan çalışmaları, NARVAS Projesi ve WhatsApp ihbar hattı hakkında bilgilendirme yapıldı. Özellikle gençlerin uyuşturucu ve suç unsurlarından korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

İl Emniyet Müdürü Turanlı ve beraberindeki heyet, aynı gün Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Özel İlim Yayma Cemiyeti Tekirdağ Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileriyle de bir araya geldi. NARKO GENÇLİK projesi kapsamında gençlere yasaklı maddeler ve riskli ortamlar konusunda bilgilendirme yapıldı. Programda gençlerle karşılıklı sohbet edilerek görüş ve düşünceleri alındı.

Öte yandan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan 13 Kasım İlkokulu'nda, müdürlüğün kardeş sınıfı olan 2/A sınıfı öğrencileri ziyaret edildi. Polisler öğrencilerle birlikte derslere katılarak polislik mesleği, günlük hayatta dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları ve trafik bilinci konusunda bilgilendirme yaptı.

Gerçekleştirilen buluşmalarda çocuklara güvenli yaşam bilinci aşılanırken, polis teşkilatının her zaman yanlarında olduğu mesajı verildi.