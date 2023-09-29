Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan Fatih Kitap Fuarı, Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde açıldı. Fuar, 8 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.

29 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Fatih Kitap Fuarı’nda seçkin yayınevleri, nitelikli eserler, birbirinden özel söyleşiler, etkinlikler ve sürprizler yer alıyor. Sanat ve edebiyat dolu Fatih Kitap Fuarı’nın açılışı Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve ilçe protokolü tarafından yapıldı. Açılışa öğrencilerin ilgisi çok yoğun oldu.

“Çocuklarımızın kitap kokusu alması bizim için çok kıymetli”

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatihimizde, bu mekanda bir ilk olarak kitap fuarı düzenlemek istedik. Fatih’te okulların açılması aynı zamanda kışın gelmesi demek. Dolayısıyla çocuklarımızın kitapla iç içe olması, kitabı tanıması, yayın evlerini bilmesi, kitap kokusu alması bizim için çok kıymetli bir anlam. Neslişah Sultan Kültür Merkezimiz açılınca bu imkana da erişmiş olduk. Bizim medeniyetimiz kitap medeniyeti. İlk emri, ‘Oku’ olan bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu çocuklarımızın, gençlerimizin, hepimizin kitapla olan münasebetinin devam etmesi için yayınevlerinin de kendilerini tanıtabilmesi için, gençlerimizin kitaba ucuz erişebilmesi için kitap fuarını düzenledik” dedi.