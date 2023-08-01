Ünlü sunucu Fatih Portakal, Youtube kanalında yayınladığı videosunda, Akbelen'de protesto edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle istifaya davet etti. Portakal, "Hala daha oturabilme cesaretine sahipsiniz Akbelen’de. O koltukta hangi cesaretle oturabiliyorsunuz?" şeklinde Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Genel seçimlerin ardından Millet İttifakı'nın kaybeden adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada destekçileri tarafından istifaya çağrılmıştı. Bu istifa çağrısı, gazeteciler ve siyasiler arasında da tartışmalara neden olmuştu. Bu süreçte Fatih Portakal, sık sık Kılıçdaroğlu'na tepki göstermiş, hatta ikili arasında atışmalar bile yaşanmıştı.

Son olarak, Fatih Portakal, YouTube kanalında yayınladığı videoyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir vatandaş olarak istifaya davet etti. Protesto edilen Akbelen'e giden siyasilerin durumunu değerlendiren Portakal, "Kemal Bey, istifa etmelisiniz artık ya. Bu insanları umutsuz bıraktınız. Bu insanların öfkelenmesinin sebebi bu. Sizi bir yurttaş olarak istifaya davet ediyorum. Hala daha oturabilme cesaretine sahipsiniz Akbelen’de. O koltukta hangi cesaretle oturabiliyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.