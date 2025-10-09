CHP’li Belediye Başkanı Serkan Sak, sosyal medyadan, "Sındırgı Belediyesi’nin hiçbir gazeteciye tehditle verilecek parası yoktur. Söz verdiğimiz gibi Sındırgı halkının hakkını yemeyeceğiz, hakkını da kimseye yedirmeyeceğiz" şeklinde paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından gazetecilerden büyük tepki gören Sak, açıklamalarına devam etmedi. Balıkesir’de gazetecilik yapan Halil Onuk, "Bir belediye başkanı, elinde belge olmadan gazetecileri ima yoluyla suçlayamaz. Eğer sözünüzün arkasındaysanız isim verin, savcılığa gidin. Yok eğer belge yoksa, çıkıp bu kentin onurlu gazetecilerinden derhal özür dileyeceksiniz. Hukuki süreci bizzat başlattığımızı bilmenizi isteriz" dedi. Onuk, paylaşımla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nden de tepki geldi

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de bir açıklama yaparak Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’a tepki gösterdi. Cemiyetten yapılan açıklamada, "Tehdit" kelimesi ciddi bir suç ithamıdır ve hukuki bir meseledir. Eğer böyle bir duruma maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, derhal Cumhuriyet Savcılığı’na başvurun. Ancak, gazetecilik mesleğini itibarsızlaştırmaya kalkışmayın. Başınıza gelen sorunlar, gazeteci ile şarlatanı ayırt edememenizden ve şarlatanlara karşı net bir duruş sergileyememenizden kaynaklanmaktadır. İşin kolayına kaçarak ’gazeteci’ adını kullanıp meslektaşlarımızı hedef göstermek, sağlıklı ve yapıcı bir yaklaşım değildir. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti olarak, yıllar önce belediye başkanlarımıza, siyasetçilere, iş dünyasına ve bürokratlara, yerel yönetim-basın ilişkilerine dair bakış açımızı kamuoyu önünde açıkça ifade etmiştik. Bugün de aynı noktada durduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Unutulmamalıdır ki, memleket meselelerini kendi meseleleri gibi gören ve bu uğurda özveriyle çalışan gazeteciler, toplumun aynası ve görünmez kahramanlarıdır" denildi.