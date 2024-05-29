İstanbul’un Fethi’nin 571’inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmed Han, kabri başında dualarla yad edildi. Anma merasimine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 yıl önceki törende, türbeye girerken sallanarak yaptığı saygısız yürüyüşün aksine, bugün türbe ziyaretinde daha dikkatli ve ciddi davrandığı görüldü.

İstanbul’un Fethi’nin 571’inci yıl dönümü nedeniyle, Fatih Sultan Mehmet Han’ın Fatih Camii haziresinde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Türbede gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

İBB Başkanı İmamoğlu, bu seferki Türbe ziyareti girişinde ciddi davrandı

İstanbul’un fethinin 567. yılı nedeniyle Fatih Sultan Mehmed Han’ın türbesini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak ve el parmaklarını oynatarak, türbenin girişindeki saygısız yürüyüşü büyük tepki toplamıştı. Fetih 571. Yıl dönümü çerçevesinde bugün düzenlenen türbe ziyaretinde ise Başkan İmamoğlu’nun daha ciddi bir şekilde Fatih Sultan Mehmed Han’ın türbesine geldiği ve ziyaret esnasında daha dikkatli davrandığı gözlendi. Ziyaret esnasında protokol üyeleriyle birlikte, sandukanın başında dua eden İmamoğlu’nun önceki yıllara göre daha saygılı davrandığı görüldü.

"Fethin çok derin anlamları var"

Ziyaret sonrasında açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün, devlet erkanımızla birlikte, Fethin 571. yıldönümünde, hep beraber dua ettik. Fatih Sultan Mehmet Han’ı rahmetle, minnetle andık. Ruhu şad olsun. Bir fetih yıldönümünü bugün hep birlikte kutlayacağız. Fethin çok derin anlamları var. Fatih Sultan Mehmet Han, Peygamberimizin müjdelediği bir fethin kumandanı. Ve aslında bir çağın değişimine vesile olan bir fetihten bahsediyoruz. Çağın çok ilerisinde bir komutan ve bir devlet yöneticisi, padişah. Osmanlı İmparatorluğu’nun belki en parlak sürecine imza atan ve o sürecin başlamasına vesile olan padişah” açıklamasında bulundu.

"Allah bu şehri ilelebet milletimize, devletimize yar etsin"

Kabir ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bugün büyük fethin yıldönümü. Başta Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. İstanbul normal bir şehir değil, fetih normal bir fetih değil. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) övgüsüne mazhar olmuş bir şehir, ordu ve bir komutan. Bugünde protokolümüz ile birlikte türbede dua ettik. Allah bu şehri ilelebet milletimize, devletimize yar etsin. Allah bu şehre hizmet etmeyi nasip etsin. Bu şehri tıpkı Fatih Sultan Mehmet’in bize emanet ettiği gibi bizlerde 300 -500 sene sonsuza kadar yeni nesillere emanet ederiz. Bu şehirdeki aldığımız o fetih ruhu, kardeşlik ruhu devam ediyor. İnşallah sonsuza kadar da bu kardeşlik ruhu, birlikte yaşama kültürü, barış, dostluk içerisinde devam edecek. Ordumuza muzafferiyetler diliyorum” şeklinde konuştu.