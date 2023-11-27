Fatiha Suresinin Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.

2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin

3- Errahmânir’rahim

4- Mâliki yevmiddin

5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în

6- İhdinessırâtel müstakîm

7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresinin Anlamı

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

2,3,4- Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.

5- (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

6,7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Her namazda okuduğumuz ve Kuran-ı Kerim’de en çok okunan suredir. Namazlarda Fatiha suresini okumak vaciptir. Fatiha Süresi Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olmakla birlikte aynı zamanda bir duadır. Bu nedenle Fatiha okunduktan sonra “amin” denir. Amin demek; “Dualarımızı kabul buyur, böyle olsun, bizi eli boş çevirme” anlamlarına gelir. Amin demek Fatiha suresine ait değildir ve bir ayet de değildir. Birçok hadiste Peygamber Efendimiz’in (sav) Fatiha’dan sonra “amin” dediği ve böyle denilmesini öğütlediği ifade edilmiştir.

Fatiha kelime anlamı olarak “ilk, başlangıç, açan” demektir. Kuran-ı Kerim Fatiha’dan başlandığı için bu adı almıştır. Sureden önce nazil olan ayetler, ait oldukları surelerin parçalarıdır ve bu sureler Fatiha’dan sonra tamamlanmıştır.