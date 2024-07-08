İstanbul’un Fatih ilçesinde bir aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu işçinin bindiği yük asansörü arızalandı. Asansörden çıkmak isterken başı sıkışan genç adam, feci şekilde can verdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih’teki Malta Çarşısı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu S.İ. yük asansörüne bindi. 30’lu yaşlarda olduğu öğrenilen S.İ.’nin bindiği asansör bir süre sonra arızalanarak kata gelmeden boşlukta kaldı. Genç işçi bozulan asansörden çıkmaya çalışırken asansör aniden çalışınca başı sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine dükkana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri başı sıkışan işçiyi uzun uğraşlar sonucunda asansörden çıkardı. S.İ.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı asansörde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından S.İ.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.