Fatih Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda başlattığı kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca okullardaki bahçeler yıkanıp, bu alanların zeminine öğretici renklendirme çalışmaları yapılarak öğrenciler için daha cazip hale getiriliyor.

Fatih Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda başlattığı kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ediyor. İlçede bulunan okulların ilaçlama işlemlerini de belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Fatih ilçesinde, temizlik çalışmaları 6 arazözle yürütülüyor. Şu ana kadar 33 okulun yıkama işlemi tamamlanmışken, okullar açılana kadar toplamda 90 okulun temizliği yapılması hedefleniyor. Fatih Belediyesi’nin bu çalışmaları, yeni eğitim döneminin sorunsuz ve hijyenik bir başlangıç yapmasını amaçlıyor.

Bu kapsamlı temizlik faaliyetleri sırasında bahçelerdeki uzayan otlar da kesilerek, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alması sağlanıyor.

Başkan Turan “Öğrencilerimizin tertemiz ortamda eğitim görmesi için çalışıyoruz”

Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesini önemsediklerini belirten Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “ Bu yıl, okullarımızın bahçelerini hem temizliyoruz hem de öğretici renklendirme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca, ilaçlama işlemleriyle de hijyen standartlarını artırıyoruz. Fatih ilçesinde 90 okulumuzun temizlik işlemini tamamlayarak, yeni eğitim dönemine hazırlıklı bir şekilde girmeyi hedefliyoruz ” dedi.