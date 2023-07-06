Gerçek anlamda kilo verme vücuttaki fazla yağların atılmasıyla gerçekleşmektedir. Peki fazla yağ vücuttan nasıl atılır? Fazla kiloların temelinde aşırı yağlanma sorunu bulunmaktadır ve bazen ne kadar sıkı bir diyet uygularsak uygulayalım bu yağlardan bir türlü kurtulamayız. Burada önemli olan bu kiloları nasıl verdiğimiz. Yağlarımızdan kurtulalım derken kaslarımızı zayıflatıyor olabilir miyiz? Ya da yağlar sadece zararlı mıdır, doğru yağ oranının vücuda hiç mi faydası yoktur? İşte bu soruların cevaplarını yazımızda bulmanız mümkün. İlk olarak yağların vücuttaki işlevi ile başlayalım.

Yağların Vücuttaki İşlevi Nedir?

İnsan vücudunun fonksiyonlarını sürdürebilmesi için yağ, protein ve karbonhidrat gibi bileşenlere ihtiyacı vardır. Bunların her birinin vücutta farklı işlevleri bulunur. Peki yağların vücuttaki işlevi nedir? Cevabı oldukça basit. Yağ, insan vücudunun enerji kaynağıdır. Vücut ihtiyacı olanı alır geriye kalanı ise sürekli depolar. Vücuttaki fazla yağ da işte bu fazla yağ alımına paralel olarak gerçekleşen depolama işlemi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Vücutta Yağ Yakımı Nasıl Gerçekleşir?

Enerji kaynağı olan yağların fazlası vücuttan atılmaktadır. Buradan hareketle vücutta yağ yakımı nasıl gerçekleşir? Vücut fazla yağı yağ hücrelerinde, ihtiyacı olduğunda kullanmak üzere, depolar. Vücut enerjiye ihtiyaç duyduğunda ise enzimler devreye girer ve yağ hücrelerine depolanan yağı parçalayarak kana karışmasını sağlar. Bu şekilde ortaya bir bileşen çıkar ve bu bileşene yağ asitleri denmektedir. İşte hücreler bu yağ asitlerinden ihtiyacı kadar olanı alır ve geri kalanı su eve karbondioksite dönüştürür. Yani fazla olan yağlar nefes vererek, idrar ve terleme ile vücuttan atılır. Fazla kalori alındığı takdirde vücut yine yağ depolamaya başlar.