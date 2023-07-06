Hangi Burçlar Anlaşır, Hangi Burçlar Anlaşamaz?

Burçlar biliyorsunuz ki kendi aralarında bazen çok iyi geçinirken bazı burçlar ise ne yaparlarsa yapsınlar anlaşamazlar ve kurdukları arkadaşlık yada ilişki hep sorunlu ilerler. Bizlerde bu yüzden aslında hangi burçlar birbirleriyle iyi anlaşır yada hangi burçlar birbirlerine itici gelir, birbirlerini sevmez onları ele alacağız. Sizlerde güzelce okuyun bakalım sizin burcunuzla ilişki yaşadığınız kişi veya yakın arkadaşlarının burçları nasıl anlaşır öğrenin.

Yanımda da biricik arkadaşım Muro var dikkatle ne yazdığımı inceliyor. Sanırım onunda hayatında burcunun anlaştığı kişileri merak ettirecek değişimler olmuş. Ulan Muro ne adamsın çaktırmadan bakma yanaş hele rahat ol da başlayalım.

Koç Burcu Koç Burcu ile Hangi Burçlar Anlaşır?

Bizim Muro da koç burcu pür dikkat kilitlendi ekrana. Koç burcu hayatında Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarıyla hiç anlaşamaz. Bu üç burç ile sağlıklı bir iletişim kurması imkansız diyebiliriz. Koç burcu Başak ve Akrep burçlarıyla da iyi geçinemez fakat yine de az biraz anlaşabilmektedir. Bu burç Kova, İkizler, Boğa ve Balık burcu ile gayet iyi anlaşır ama en iyi anlaştığı ve aralarının çok iyi olabileceği öyle iki burç vardır ki, bu burçlardan birisiyle ilişki yaşar yada arkadaşlık kurarsa çok güzel bir uyum sağlanır. Evet bir koç burcuysanız Yay ve Aslan burçlarından biri ile mutlaka arkadaşlık yada ilişki yaşamalısınız. Bu iki burç size muhteşem vakit geçirtebilir ve daha önce hissetmediğiniz kadar iyi hissettirebilir.

Boğa Burcu ile Hangi Burçlar Anlaşır?

Bir Boğa burcu iseniz belirli burçlardan uzak durarak keyifli bir hayat sürebilirsiniz. Bir Boğa mutlak Kova, Aslan ve Akrep burçlarından kaçınmalıdır. Bu üç burçla anlaşmaları çok zordur. Herşey başlarda güzel gelebilir fakat zamanla anlaşamadıklarını mutlaka anlarlar. Aynı şekilde Terazi ve Yay burçlarıyla da anlaşamazlar ama diğer üç burcumuz kadar değil. Bir Boğa burcu, İkizler, Yengeç, Balık ve Koç ile iyi anlaşır ama Başak ve Oğlak burçlarıyla daha iyi anlaşır.

Yengeç Burcu ile Hangi Burçlar Anlaşır yada Anlaşamaz?

Yengeç burçları Koç, Terazi ve Oğlak burçlarıyla hiç anlaşamazlar. Bu burç Yay ve Kova burçlarıyla da çok iyi geçinemez fakat Aslan, Başak, Boğa ve İkizler iyi geçinebildikleri burçlar arasındadır. Bir Yengeç burcu en iyi Akrep ve Balık burcuyla anlaşır. Bu nedenle eğer bir yengeç burcuysanız Akrep ve Balık burçlarıyla aranızı iyi tutun.

Aslan Burcu Hangi Burç ile Anlaşır?

Aslan burçlarının arası Yay burçlarıyla ve Koç burçlarıyla çok iyi olabilir, aynı zamanda Başak, Terazi, İkizler ve Yengeç burçlarıyla iyi anlaşırlar fakat bu burç Akrep, Kova yada Boğa burçlarından herhangi biriyle kolay kolay anlaşamaz.

Başak Burcu Hangi Burç ile Anlaşır?

Başak burcunun Boğa ve Oğlak burcuyla arası çok iyidir ve bu iki burçla gayet iyi anlaşabilir. Fakat İkizler, Yengeç, Balık ve Koç burcuyla da iyi anlaşır ve kolay kolay sorun yaşamaz. Başak burcu Kova, Aslan ve Akrep burçlarıyla geçinemez hep bir sorun yaşar ama Terazi ve Yay burcuyla da çok uyumlu değildir iyi anlaşamaz.

Terazi Burcu Hangi Burçlar İle Anlaşır?

Terazi burçları en iyi Boğa ve Başak burçlarıyla geçinir. Fakat Kova, Balık, Akrep ve Yay burçlarıyla da gayet iyi anlaşmaktadır. Bu burç İkizler ve Aslan ile pek anlaşamaz ama Koç, Yengeç ve Terazi burçlarıyla hiç anlaşamaz. Burcunuz Terazi ise bunları dikkate alın.

Akrep Burcu Hangi Burçlar ile Anlaşır?

Bir Akrep burcu iseniz etrafınızdan Balık ve Yengeç burcu olan kişileri eksik etmemelisiniz, zira bu iki burçla çok iyi anlaşabilirsiniz. Ayrıca Yay, Oğlak, Başak ve Terazi burçları da iyi anlaşabileceğiniz burçlar arasında yer alıyor. Fakat Koç ve İkizler burcu ile pek anlaşamazsınız yine de bir ihtimal iyi geçinmek mümkün olabilirken, Kova, Boğa ve Aslan burçlarıyla geçinebilmeniz çok zordur.

Yay Burcu ile Hangi Burçlar Anlaşamaz yada Hangi Burçlar Anlaşır?

Yay burcu Koç ve Aslan ile çok iyi anlaşabilir. Koç ve aslan kadar olmasa da araları Oğlak, Kova, Terazi ve Akrep burçlarıyla da iyidir. Fakat Yay burçları Boğa ve Yengeç burçlarıyla pek anlaşamazlar. Hele ki Balık, İkizler ve Başak burçları Yay burçları için çekilmez olabilmektedir. Yay burcu kişileri Balık, İkizler ve Başak burcu kişilerle hiç anlaşamazlar.

Oğlak Burcu ile Hangi Burçlar Anlaşır veya Hangi Burçlar Anlaşamaz?

Oğlak burçlarının arası Boğa ve Başak Burçlarıyla çok iyidir ve bu iki burçla iyi anlaşırlar. Ayrıca Kova, Balık, Akrep ve Yay burçları ile de gayet iyi geçinirler. İkizler ve Aslan burçları ile orta halli bir şekilde iletişim kurabilirler yani ne iyi ne kötü denebilir. Fakat Koç, Yengeç ve Terazi burcuyla anlaşmaları biraz zordur, bu üç burç ile hiç iyi geçinemezler.

Kova Burcu ile Hangi Burçlar Anlaşamaz, Hangi Burçlar Anlaşır?

Bir Kova burcu Boğa, Aslan ve Akrep burcuyla hiç anlaşamaz. Bu burçlarla arası muhtemelen hep kötü olabilir. Yengeç ve Başak burcuyla da çok iyi anlaşamaz ama yine de bu burçlarla arası ılımlı olabilir. İkizler ve Terazi burçlarıyla çok iyi anlaşabilen Kova burcu, Yay, Oğlak, Balık ve Koç burcuyla da gayet uyumlu bir bağ kurabilir.

Balık Burcu ile Hangi Burçlar Anlaşır, Hangi Burçlar Anlaşamaz?

Balık burcu Yengeç ve Akrep burcu ile çok iyi anlaşır. Bu burç ayrıca Oğlak, Kova, Koç ve Boğa burçlarıyla da iyi bir ilişki kurabilir. Fakat İkizler, Başak ve Yay burçlarıyla anlaşmaları pek mümkün değildir ve hiç geçinemez. Aslan ve Terazi burcu kişilerle de orta halli bir ilişkileri vardır ne iyi ne kötü diyebiliriz.