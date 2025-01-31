

Kaza dün saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Boyüzük istikametine seyir halinde olan Sürücü Süleyman Balantekin(48) yönetimindeki 16 BFN 889 plakalı Sunta yüklü TIR, kontrolden çıkarak Azerbaycan uyruklu sürücü Qılıçhov Shojalil(29) yönetimindeki 80234HBA plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadaki TIR alev alev yanmaya başladı. Yanan araçtaki sürücü, çevredeki sürücüler tarafından kurtarıldı.

Kaza sonucu yaralanan 2 sürücü de kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Süleyman Balantekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazaya sebep olan Azerbaycan uyruklu sürücü, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT