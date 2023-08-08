Süper Lig'in son zaferinin sahibi Galatasaray, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi transfer ederek futbol arenasında çıkışını sürdürüyor. Bu transfer hamlesiyle birlikte, Sarı-Kırmızılı takımın parlayan yıldız futbolcusunun ayrılığının kaçınılmaz olduğu kesinleşti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon için güçlü bir kadro oluşturma hedefinde, yıldız oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Son dönemde Fenerbahçe ile ilişkilendirilen Tete'nin, Galatasaray ile anlaşma aşamasına gelmesi de bu stratejinin bir parçası.

Bir süredir Türkiye'de tatil yaparken aynı zamanda transfer görüşmeleri yapan Tete, Galatasaray ile geleceğe dair 4 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Bu önemli transfer için Galatasaray yönetimi, Tete'ye yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ödemeyi ve ayrıca imza parası olarak da 3.5 milyon euro ödenmesini kabul etti. Bu şekilde, Tete'nin Galatasaray'a transferi resmiyet kazandı.

Türkiye'de iki haftadan beri bulunan Brezilyalı oyuncu ve onun temsilcisi Pablo Bueno, Galatasaray ile tüm mali detaylarda anlaşmaya vardı.

Tete'nin yakın bir gelecekte, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.

Bir önceki sezonu, 23 yaşındaki oyuncu Leicester City ve Lyon gibi takımlarda kiralık olarak geçirdi. Geçtiğimiz sezon boyunca toplam 33 maçta forma giydi ve bu süre zarfında 7 gol atarak takımına önemli katkılarda bulundu. Bu transferle Galatasaray, kadrosunu daha da sağlamlaştırarak hem ulusal hem de uluslararası platformlarda iddialı bir şekilde yer almayı hedefliyor.