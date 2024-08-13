UEFA Şampiyonlar ligi ön eleme maçında sahasında Fransız ekibi Lille’yi ağırlayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam önemli bir sınava çıkacak. Peki Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte cevabı…

Şampiyonlar ligi ön eleme ilk maçında deplasman Fransız ekibine son dakikalarda yenilen golle

2-1 yenilen Fenerbahçe, rövanş maçını kazanarak tur atlayan ekip olmak istiyor.



HANGİ SKORLAR TURU GETİRECEK

Fenerbahçe bir üst tura yükselebilmek için rakibini en az 2 farklı skorla yenmek zorunda olacak. 2-0 ya da farklı 2 gol üstünlüğü temsilcimizi bir üst tura taşıyacak. Maçın 1 farklı sokorla kazanılması halinde ise maç uzatmaya kalacak. Uzatmalarda gol atan takım bir üst tura çıkacak. Uzatmalarda gol olmaması halinde ise tura çıkan takımı penaltı atışları belirleyecek.



FENERBAHÇE-LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lille karşılaşması Türkiye saati ile saat 20.00’de başlayacak. İstanbul’da ki karşılaşma FB Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak.



FENERBAHÇE-LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Lille rövanş karşılaşması Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen‘den canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli olarak izleyicilerle buluşacak.



FENERBAHÇE-LİLLE MAÇINDA İSTATİSTİKLER NASIL?

Son yıllarda ülke puanına en çok katkı sağlayan takım olarak göze çarpan Fenerbahçe zorlu Lille karşılaşmasında ev sahibi olmanın avantajını yaşayacak. Zira temsilcimiz son yıllarda kendi saha ve seyircisi önünde aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Kompleksinde Avrupa kupalarında 135 maça çıkan temsilcimiz bu maçların 71’inden



FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme rövanş maçında sahaya çıkacağı muhtemel 11!in, son oynanan Adanademirspor Maçından farklı olmayacağı düşünülüyor.

Morinho’nun sahaya Lavakoviç, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Maximin ve Dzeko muhtemel 11’i sahaya çıkması bekleniyor. Morinho’nun sol bekte Osayi Samuel’in yerine Mert Müldür’ü, forvete ise Dzeko’nun yerine Nesiri’yi sahaya sürmesi ise muhtemel beklentiler arasında. Deneyimli hocanın Fred’in yokluğunda 8 numarada oynattığı Szymanski’yi dinlendirerek Mert Hakan’ı oynatarak daha dirençli bir orta sahayla Lille karşısına çıkması da olasılıklar arasında yer alıyor.

Yine Adanademirspr karşısında Çağları dinlendiren Morinho’nun yine Lille karşısında Dijuku’nun yanına çok beğendiği oyuncular arasında yer alan Osterwolde’yi monte etmesi de güçlü ihtimaller arasında bulunuyor.