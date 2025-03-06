Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

Mourinho ve Ekibi Umduğunu Bulamadı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, taraftar desteğini de arkasına alarak avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıktı. Ancak Barry Ferguson’un çalıştırdığı Rangers, disiplinli oyunu ve etkili hücum organizasyonlarıyla temsilcimizi zor durumda bıraktı.

Mücadelenin Hakemi Hernandez

Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada düdük, İspanyol hakem Alejandro Hernandez’deydi. Karşılaşma boyunca birçok kritik pozisyon yaşanırken, konuk ekip bulduğu fırsatları iyi değerlendirerek mücadeleyi 3-1 kazandı.

Bu mağlubiyetle Fenerbahçe, çeyrek finale yükselme yolunda büyük bir yara aldı. Şimdi gözler, İskoçya’da oynanacak rövanş maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda en az üç farklı galibiyet alarak turu geçmek için mücadele edecek.