TÜGVA İnegöl İlçe Temsilciliğinin geleneksel olarak düzenlediği iftar organizasyonun bu yıl ki konuğu İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban oldu.

TÜGVA Bursa il başkan Alican Göç Bursa il Başkan Yardımcısı Yunus Kul'unda katılım sağladığı iftar organizasyonu Alibeyköy İnegöl Atlı Spor Çiftliğinde yapıldı.

TÜGVA İnegöl Başkanı Salih Baydar, İnegöl aile iftarı diye adlandırdığı organizasyon için, "İnegöl İlçe Temsilciliği olarak düzenlediğimiz Aile İftarında bir araya geldik. Gönüller bir olunca iftar sofraları muhabbetin adresi olur.

Katılımlarından dolayı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a teşekkür ederiz".dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜGVA'ya teşekkür etti.

Gençlerin her daim yanında olduğunu söyleyen Başkan Taban, "TÜGVA çalışmalarıyla kendisini kanıtladı. Bizler gençlerimize çok önem veriyoruz. Bu nedenle sizlerin fikirleri ve önerileri benim için çok değerli. Daha yaşanabilir bir İnegöl için sizlere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Başkan Taban ayrıca iftar sonrası gençlerle sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.