Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, yarın Adana'da mücadele edecek.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Kupa organizasyonunda ilk kez rakip olacak. Turu geçen takım, Galatasaray - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda finalde oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Süper Kupa ilk kez dört takımla oynanacak.

74. randevu

İki takım, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere bugüne kadar 73 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler bu süreçte 39 galibiyet elde ederken, kırmızı-beyazlılar 14 karşılaşmada üstünlük sağladı. 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 117 golüne, Karadeniz ekibi 63 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe Süper Kupa'yı 3 kez kazandı

2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyonda Fenerbahçe, 3 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında bu kupayı kazandı.

Samsunspor ise organizasyonda ilk kez mücadele edecek.

Son 4 maç berabere bitti

Karadeniz ekibinin yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe ile Samsunspor arasında 5 lig maçı oynandı. Sarı-lacivertliler, 21 Ağustos 2023'te deplasmanda 2-0 kazanırken, sonrasında 2'si İstanbul'da, 2'i Samsun'da olmak üzere 4 lig karşılaşmasında eşitlik bozulmadı. 2025 yılında oynanan 2 mücadelede gol sesi çıkmadı.

Farklı skorlar tarihe geçti

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabaka lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri yer alıyor. Karadeniz ekibinin ise Fenerbahçe karşısında 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında 4-0'lık galibiyetleri bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sarı-lacivertliler, 2026 yılında oynayacağı ilk resmi müsabakaya sakat ve milli takımlarında olan oyunculardan yoksun çıkacak. Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası'ndaki mücadelelerine devam ediyor. Archie Brown, Nelson Semedo ve Talisca'nın tedavileri sürüyor. Bu 5 isim kadroda olmayacak.

Ayrıca İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun da kadro dışı durumları devam ediyor.

Anthony Musaba, eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim Anthony Musaba oldu. Sezona Samsunspor formasıyla başlayan Hollandalı kanat oyuncusu, sarı-lacivertliler ile sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde eski takımına karşı sahada olacak. Musaba, Tredyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasında 83 dakika süre aldı.

Ali Şansalan düdük çalacak

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Ali Şansalan, Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta düdük çalarken, Samsunspor'un Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında görev yaptı.