Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kalarak, puanını 4’e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, 71. dakikada Dusan Tadic’in golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 4’e yükseltti. Jose Mourinho’nun öğrencileri Avrupa Ligi’nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü Manchester United’ı konuk edecek.

Tadic, 5. golünü attı

Fenerbahçe kaptanı Dusan Tadic, Fenerbahçe’nin tek golünü kaydeden isim oldu. Müsabakanın 71. dakikasında Sofyan Amrabat’ın derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topu filelere gönderen Sırp futbolcu takımına eşitliği getirdi. Tadic, bu golle bu sezonki 5. golüne ulaştı. Süper Lig’de 4 gole imza atan deneyimli futbolcu, Avrupa Ligi’nde de ilk golüne ulaştı. Tadic, Twente karşısında 80. dakikada yerini İsmail Yüksek’e bıraktı.