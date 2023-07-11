Yeni sezon hazırlıklarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular pas çalıştı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek. Kanarya, akşam da Pari Premier Cup’taki ikinci maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Smena Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.30’da başlayacak.