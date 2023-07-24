Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Zimbru maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. 2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.