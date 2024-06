Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşiyor. Kongre üyelerinin tribünde yerlerinin almasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin toplantıyı başlattı. Katılımcılara konuşma yapan Pekin, "Her seçimli genel kurulda olduğu gibi kulübümüzün yönetimini ve geleceğini belirlemek için önemli bir adım atıyoruz. Bu demokratik süreçte bir araya gelerek kulübümüzün yol haritasını belirlemek ve daha da büyümesi için kararlar alacağız. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değildir, Fenerbahçe camiadır. Fenerbahçe'nin tarihine ve mirasına sahip çıkmak sorumluluğumuzdur. Gençlerimizin sporla buluşmasını ve tanıklık etmemizi, onları geleceğe hazırlamamızı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Fenerbahçe'nin sadece sahada değil, her alanda başarılı olmaso için gayret göstereceğiz" dedi.

Seçimi yönetmesi için Divan Başkanlığı'na kongre üyelerinin oylarıyla Vefa Küçük seçildi.

Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantının ilk gününde Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. 01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

Kaynak: İHA