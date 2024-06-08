Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturum heyecanı yaşandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15 itibariyle başladı. 3 milyondan fazla üniversite adayı, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulun önüne geldi. Okul girişlerinde görevliler tarafından karşılanan öğrenciler, üst taraması, kimlik ve gerekli belge kontrolünün ardından içeriye alındı. Adaylar içerde, aileler ise kapıda çocukları için ter döktü.

“Sınav için heyecanlı değilim, bu üçüncü denemem”

Mimar Sinan Ortaokulu’nda sınava girecek olan adaylardan Ünal Yıldırım, “Sınav için heyecanlı değilim. Zaten 3’üncü denemem. Uludağ Üniversitesi, İşletme veya Gıda Mühendisliği, bölümlerini düşünüyorum” dedi.

“Heyecanlıyım, bekliyorum”

Okulun önünde heyecanla sınavdan oğlunun çıkmasını bekleyen Ayşe Özler, “Normalde çalışıyor, sınav bitince işe gidecek. Heyecanlıyım, bekliyorum. Matematik öğretmeni olmak istiyor” diye konuştu.