Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş’ı deplasmanda 3-1 mağlup ederken, futbolcular galibiyeti deplasman tribününde bulunan taraftarıyla paylaştı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’a konuk olurken sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski’nin ayağından geldi. İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar sonrası 5 yılın ardından Dolmabahçe’ye gelen sarı-lacivertli taraftarlar maç boyu takımlarını destekledi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Son düdükle birlikte orta alanda toplanan Fenerbahçeli futbolcular daha sonra taraftarlarının bulunduğu tribüne giderek üçlü çektirdiler. Galibiyeti doyasıya yaşayan futbolcular daha sonra soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde puanını 40’a yükseltti.