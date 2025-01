Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya hareket etti. Sarı-lacivertli kafilede, tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic yer almazken, teknik heyet kararıyla Samet Akaydin kadroda bulunmuyor. Ayrıca, salgına yakalanan Allan Saint-Maximin de kadroda yer almadı. Altyapıdan kaleci Engin Can Biterge ise Adana'ya götürülen kafilede yer aldı.

Fenerbahçe’nin 22 kişilik kamp kadrosu şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."