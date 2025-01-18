Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "1973 yılında TUSAŞ’ımız var. Küçük bir kulübede başlayan serüven. 2005 yılında Cumhurbaşkanımızın kararıyla millileştirilen TUSAŞ. Ne olduysa da şu anda Kaan, Hürjet, Anka ile 2005 yılından sonra oldu” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye’nin Türkiye Yüz yılına hazırlanma sürecinin en önemli, en kıymetli unsuru olarak gördüğümüz Milli Teknoloji Hamlesinin yolculuğunun öznesi, sahibi Türk gençleri, Teknofest kuşağı. Türk gençleri ile yapılan her iş bizim için çok kıymetli. Ümit ediyorum ki sizlerin arasından Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak, geleceğe taşıyacak, dünyada süper lige çıkaracak nice işlere imza atan bilim insanlarımız araştırmacılarımız, mühendislerimiz yetişecek. Sizlerin arasında Aziz Sancarlar geleceğin Selçuk Bayraktarları gelişecek” şeklinde konuştu.

“Daha da öteye geçeceğiz, Ay’a erişmeye hedefliyoruz”

Konuşmasının devamında Türkiye’nin teknoloji sistemleri ürünleri geliştiren bir ülke olduğuna vurgu yapan Bakan Kacır, “Bu meselenin özü inanç, mayası hayal etmek, araştırmak, geliştirmek. Türkiye artık bazı alanlarda başkalarında çok nitelikli yüksek teknoloji sistemleri ürünleri geliştiren üreten bir ülke haline geldi. Daha da öteye geçeceğiz, Ay’a erişmeye hedefliyoruz. Bu yönelik bir proje yürütüyoruz. Ay 380 bin kilometre ’de bunu da Türkiye kendi insan kaynağıyla kendi mühendisleriyle başaracağız. Geçen sene ilk astronotumuzu uzaya gönderdik. Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonuna gitti. Bilim insanların hazırladığı 13 bilimsel deneyi orada 14 gün aşan sürede bir görev kapsamında gerçekleştirdi” dedi.