Sırbistan basınında yer alan haberlere göre, Tadic görüşmeler için ülkesine gitti ve Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Lech Poznan’a karşı oynanacak karşılaşmada sahada olması bekleniyor. Tadic’e Kızılyıldız tarafından kulüp tarihinde görülmemiş şartlar sunuldu.
36 yaşındaki futbolcunun yıllık 2 milyon euro garanti ücret alacağı belirtilirken, sözleşmesinde tam 9 farklı bonus maddesi yer alıyor. Söz konusu bonuslar, performansa ve kulüp başarısına göre kurgulandı.
Tadic’in sözleşmesindeki bonuslar şu şekilde sıralandı:
Şampiyonlar Ligi’ne katılım: 200 bin euro
Şampiyonlar Ligi’nde her puan için: 30 bin euro
Şampiyonlar Ligi’nde her gol/asist: 5 bin euro
Avrupa Ligi’ne katılım (Şampiyonlar Ligi play-off'ları dahil): 50 bin euro
Avrupa Ligi’nde her puan: 5 bin euro
Avrupa Ligi’nde her gol/asist: 5 bin euro
Sırbistan Ligi şampiyonluğu: 30 bin euro
Sırbistan Kupası şampiyonluğu: 10 bin euro
Sırbistan’daki lig maçlarında her gol/asist: 5 bin euro
Bu detaylar, hem Sırbistan kamuoyunda hem de Avrupa futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tadic, yeni kulübünde performansı kadar sözleşmesiyle de adından söz ettirmeye şimdiden başladı.