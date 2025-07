Sırbistan basınında yer alan haberlere göre, Tadic görüşmeler için ülkesine gitti ve Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Lech Poznan’a karşı oynanacak karşılaşmada sahada olması bekleniyor. Tadic’e Kızılyıldız tarafından kulüp tarihinde görülmemiş şartlar sunuldu.

36 yaşındaki futbolcunun yıllık 2 milyon euro garanti ücret alacağı belirtilirken, sözleşmesinde tam 9 farklı bonus maddesi yer alıyor. Söz konusu bonuslar, performansa ve kulüp başarısına göre kurgulandı.

Tadic’in sözleşmesindeki bonuslar şu şekilde sıralandı:

Şampiyonlar Ligi’ne katılım: 200 bin euro

Şampiyonlar Ligi’nde her puan için: 30 bin euro

Şampiyonlar Ligi’nde her gol/asist: 5 bin euro

Avrupa Ligi’ne katılım (Şampiyonlar Ligi play-off'ları dahil): 50 bin euro

Avrupa Ligi’nde her puan: 5 bin euro

Avrupa Ligi’nde her gol/asist: 5 bin euro

Sırbistan Ligi şampiyonluğu: 30 bin euro

Sırbistan Kupası şampiyonluğu: 10 bin euro

Sırbistan’daki lig maçlarında her gol/asist: 5 bin euro

Bu detaylar, hem Sırbistan kamuoyunda hem de Avrupa futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tadic, yeni kulübünde performansı kadar sözleşmesiyle de adından söz ettirmeye şimdiden başladı.