



İnegöl Servisçiler Kooperatifi’nde yapılan genel kurul sonucunda Orhan Ceylan, 134 oyun 78’ini alarak yeniden başkan seçildi. Yeni yönetim kurulu, birlik ve dayanışma içinde İnegöl’e güvenli ulaşım hizmeti sunmaya devam edecek.

S.S. 187 Nolu İnegöl Servisçiler Kooperatifi (İNSERKOOP), bugün gerçekleştirdiği olağan genel kurulda bir seçim sürecini daha tamamladı. 134 üyenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Orhan Ceylan 78 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Ramazan Batkı ise 55 oy alarak centilmence bir yarış ortaya koydu.



Seçim sonrası açıklama yapan Orhan Ceylan, “Bu sonucu bir kazanç değil, tüm üyelerimizin ortak iradesi ve güveninin bir ifadesi olarak görüyoruz. Kooperatifimizi geleceğe taşıyacak olan, bu birlik ruhudur. Hep birlikte, daha güçlü bir İNŞERKOOP için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yeni yönetim kurulunda görev alacak isimler de açıklandı. Kooperatifin yönetiminde hem tecrübe hem de temsil gücü ön planda tutuldu:

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER:

1. Orhan Ceylan

2. Ahmet Bayrak Tur Ltd. Şti

3. Öz İnegöl Tur Ltd. Şti

4. Nurettin Acar

5. Ekrem Yıldırım

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER:

1. Öz Beyhan Taşımacılık

2. Ahmet Akman

3. Akın Akev

4. Hasan Arslan

5. Murat Uğun

Yeni yönetim, kooperatifin taşıma hizmetlerinde kalite, güvenlik ve sürdürülebilirliği öncelik edinerek, İnegöl halkına daha iyi hizmet sunma hedefini yineledi. Genel kurul sonrası üyeler, yeni döneme dair umut ve kararlılık mesajları verdi.