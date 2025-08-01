Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Halil Toy, şunları söyledi:

“İç ve dış transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün iç transferde Yusuf Tursun kardeşimiz ile sözleşme yeniledik. Yusuf kardeşimiz takımımızın olmazsa olmaz oyuncularından. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi takımımıza ciddi katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Anlaşmamızın Yusuf kardeşimize ve camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”



Yusuf Tursun ise, “Yuvada kaldığım için mutluyum. Güzel bir oluşum içerisine girdik. İnşallah sezon sonu ligi hak ettiğimiz noktalarda bitireceğiz” diye konuştu.