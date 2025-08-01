Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Pazaryeri’nde en büyük eksiklik olan ve geçtiğimiz günlerde hizmete giren kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz günlerde hizmete giren tesisi gezerek yetkililerden bilgi alan İl Müdürü Demir, yapılan çalışmalar ve havuzun ilçeye sağladığı katkılar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de hazır bulunurken, "İlçemize yapılan her yatırım, gençliğimize yapılan yatırımdır. Bu tesisin aktif olarak kullanılması bizleri mutlu ediyor. İl Müdürümüz Ramazan Demir’e destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

İl Müdürü Ramazan Demir ise yaptığı açıklamada, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasının önemine dikkat çekerek, "Pazaryeri ilçemizdeki bu tesis, sadece yüzme sporunun gelişmesine değil, aynı zamanda gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor. Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ile iş birliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.