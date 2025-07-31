Yıllardır forma numara ve isimlerinde zorunlu olarak kullanılan "Arial" yazı tipi artık mecburi olmayacak. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, 31 Temmuz 2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, Sportif Ekipman Talimatı’nda değişikliğe gidildi.

Bundan böyle kulüpler, forma setlerinde kullanacakları yazı tipini kendileri seçebilecek. Ancak bu seçimin TFF tarafından onaylanması ve okunabilirlik kriterlerini karşılaması gerekiyor. Ayrıca, sezona başladıktan sonra da belirlenen şartların sağlanması halinde yazı tipi değişikliği yapılabilecek.

Bu kararla birlikte kulüplerin formalarında tasarım açısından daha fazla özgürlük kazanması, marka kimliklerini daha etkili yansıtmaları bekleniyor.