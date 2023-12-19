Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe’de, Süper Lig’in 17. haftasında konuk olacağı Kayserispor maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları süren Rodrigo Becao ile Miha Zajc’ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve riske edilmeyecek olan Edin Dzeko ve Ryan Kent kafilede yer almadı. Sarı kart cezası nedeniyle müsabakada oynayamayacak Samet Akaydin de kadroda bulunmuyor.

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Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve Kayseri’ye hareket eden sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Dusan Tadic, Umut Nayir ve Michy Batshuayi.