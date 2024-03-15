H GRUBU'NDAYDI

Zimbru, Maribor ve Twente'yi eleyerek Kupa 3'te gruplara katılmaya hak kazanmış olan Fenerbahçe; Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava ile H Grubu'nda yer almıştı.

LİDER BİTİRDİ, PLAY-OFF'U ES GEÇTİ

Fenerbahçe, 6 maçın sonunda 12 puan topladı ve grubunu lider olarak bitirerek, Play-Off oynamadan direkt son 16 Turu'na kalmıştı.

3-0'A KARŞILIK 1-0

Bu etapta da Belçika ekibi Saint Gilloise ile eşleşen Kanarya deplasmanda ilk maçta 3-0 galip gelmiş ve kendi sahasında 1-0 kaybetmesine rağmen çeyrek final biletini kazanmıştı.

KANARYA KUPAYI İSTİYOR

Hedefini 'Konferans Ligi'nde kupa' olarak belirleyen temsilcimizin muhtemel rakipleri de netleşti.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu mücadelelerinin tamamlanmasıyla çeyrek finale yükselen takımlar belirlendi. Çeyrek final karşılaşmaları rövanş usulü üzerinden iki maç şeklinde oynanacak. Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma (bugün) günü gerçekleştirilecek.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

İşte bugün gerçekleşecek kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi olabilecek muhtemel rakipleri...

FİORENTİNA (İTALYA)

Ferencvaros, Genk ve Cukaricki'nin yer aldığı F Grubu'nu lider olarak bitiren Çizme ekibi, Son 16 Turu'nda İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'yı eledi. Fiorentina ilk maçı 4-3 kazandığı için rövanştan çıkan 1-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı. Mor-Beyazlılar, Serie A'da 43 puanla 8. sırada yer alıyor.

VİKTORİA PLZEN (ÇEKYA)

Dinamo Zagreb, Astana, Ballkani... Konferans Ligi C Grubu'nda yer alan Plzen, rakiplerinin önünde zirvede yer aldı. Son 16'da ise İsviçre temsilcisi Servette ile iki maçta da golsüz berabere kalan Çek ekibi, penaltı atışları sonucunda gülen taraf oldu ve çeyrek finale yükseldi.

PAOK (YUNANİSTAN)

Olası rakiplerden biri de Komşu'dan... Yunan ekibi, G Grubu'nu; Frankfurt, Aberdenn, Helsinki'nin önünde lider bitirdi. Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Siyah-Beyazlılar, Son 16 Turu'nda ise zoru başardı. İlk maçı 2-0 kaybettiği Dinamo Zagreb karşısında kendi evinde şov yapan PAOK 5-1 kazandı ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden birisi oldu.

CLUB BRUGGE (BELÇİKA)

Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı D Grubu'nu rahat bir şekilde lider tamamlayan Belçika temsilcisi de Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden. Grupta oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan ve tek beraberliğini Beşiktaş karşısında alan Brugge, ilk maçında 2-1 mağlup olduğu Molde'yi kendi sahasında 3-0 yenince adını üst tura yazdırdı.

LİLLE (FRANSA)

Bir dönem adeta ikinci takımımızdı. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın aynı anda formasını giydiği Lille, o sezon Ligue 1'de peri masalı gibi şampiyonluk yaşamıştı. Şimdi ise Fenerbahçe'nin rakiplerinden... Bratislava, Olimpija ve Klaksvik'in yer aldığı A Grubu'nu ilk sırada bitiren Lille, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı da ilk maçta 3-0 yendiği için adeta çeyrek final kapısını aralamıştı. Rövanş maçı da 1-1 sona erince Lille adını son 8'e yazdırmayı başardı.

ASTON VİLLA (İNGİLTERE)

Kupanın favorileri arasında gösterilen Ada temsilcisi, Ajax karşısında zorlanmadı. Legia Varşova, AZ Alkmaar ve Zrinjski'li E Grubu'nu lider bitirdiler. Son 16'da ise milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın da formasını giydiği Hollanda devi Ajax ile eşleştiler. İlk maç golsüz sona erse de rövanşta Aston Villa, Ajax'ı dağıttı, 4-0'lık net skorla çeyrek finale çıktı.

OLYMPİAKOS (YUNANİSTAN)

İlk maçı 4-1 kazanan Tel Aviv rövanşta şoku yaşadı. Olympiakos zor olanı başardı ve maçın normal süresini 4-1 önde tamamladı. Uzatma anlarında ise Yunan devi 2 gol daha buldu ve 6-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı ve temsilcimizin muhtemel rakiplerinden biri oldu.