Fenerbahçe’nin yeni transferi Faslı futbolcu Sofyan Amrabat, transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Faslı milli futbolcu Sofyan Amrabat, transfer görüşmelerini yürütmek ve sağlık kontrolünde geçmek için İstanbul’a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan 28 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı.

Geçtiğimiz sezonu Manchester United’da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 21’i İngiltere Premier Lig, 5’i UEFA Şampiyonlar Ligi, 2’şer FA Cup ve EFL olmak üzere toplamda 30 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı.