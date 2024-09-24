Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli'de bulunan evinin 5. katından düşerek yaşamını yitirdi. Evinde yapılan incelemelerde bir not bıraktığı tespit edilen Aykut'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bursa'ya götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kübra Aykut, 5. kattaki dairesinden düştü. Site güvenliğinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme çalışmalarının ardından Aykut'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası cenaze defnedilmek üzere Bursa'ya götürüldü.

Veda notu bulundu

Aykut'un evinde yapılan araştırmada bir veda notu bulundu. Notta şu ifadelere yer verildi: “Kendi isteğimle atladım, çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa iyi bakın. Hayatımdaki herkese iyi geldim ama kendime gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana bir şey kazandırmadı. Bencil olun, o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir acı çekiyordum, kimse fark etmedi. Kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim.”

Aile yakınlarının açıklamaları

Kübra Aykut’un teyzesi Ayşe Şentürk, olaydan önce Aykut’un kendisine sevgilisiyle ilgili konuştuğunu ve aralarındaki kıskançlıkları anlattığını belirtti. Şentürk, ayrılıklarının ardından bu üzücü olayın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Dayısı Adem Taş ise Aykut’un hayat dolu bir insan olduğunu ve intihar kararının kendilerini şoke ettiğini ifade etti. Sosyal medya ile ilgilenen Aykut’un İstanbul'da yaşadığını ve ailesiyle arası açık olduğunu belirten Taş, olayın araştırıldığını dile getirdi.