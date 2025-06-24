Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1.5 yıllık kontrat imzaladı.

14 yıllık Galatasaray kariyerinin ardından Türkiye’den ayrılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın yeni takımı belli oldu. 38 yaşındaki tecrübeli kaleci, Arjantin temsilcisi Estudiantes ile Aralık 2026’ya kadar geçerli sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili Arjantin ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fernando Muslera, Estudiantes’in 2025’in ikinci yarısı için ilk transferi oldu. Uruguaylı kaleci, kulüple Aralık 2026’ya kadar sözleşme imzaladı ve sezonun belirleyici etabı olan 9 Temmuz’da Velez’e karşı oynanacak Uluslararası Süper Kupa finali ve CONMEBOL Libertadores Kupası’nın son 16 turunda Cerro Porteno ile oynanacak mücadelede Eduardo Dominguez liderliğindeki profesyonel kadroya katılacak" denildi.

Lazio’dan 2011 yılında Galatasaray’a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 551 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Muslera, Galatasaray kariyerinde 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşadı. Türkiye’de oynadığı 14 yıl boyunca birçok başarı elde eden Fernando Muslera, aynı zamanda 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu.