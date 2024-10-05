Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, geçtiğimiz hafta gerçekleşen 31. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'ne eşeği ve yeğeni ile katılan Sinan Kenar'ı ziyaret etti. Başkan Deviren'e Umurbey Muhtarı Ertuğrul Girenay ve Gemlik Düşünce Kulübü Başkanı Gencay Yılmaz da eşlik etti.BURSA (İGFA) - Festivalin açılış kortejinde, özel süslenen traktörlerin yanı sıra en dikkat çekici katılımcılardan biri de eşeği ile katılan zeytin üreticisi Sinan Kenar olmuştu. Zeytin küfeleri ile süslediği eşeğinin üzerine yeğeni minik Ata'yı bindiren Sinan Amca, yürüyüş boyunca dikkatleri üzerine çekmişti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de festivale renk katan Sinan Kenar'ı ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.

Festivale ilgisinden dolayı Kenar'a teşekkür eden Başkan Deviren, gelecek festivallerde zeytincilerin fikirlerine daha fazla ihtiyaç duyduklarını, birlikte festivali zenginleştireceklerini söyledi.