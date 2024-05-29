Ebuseleme Gülen: "Amcam Kaçırıldı!"

Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gülen'in Pensilvanya'daki evinde olmadığını ve Cevdet Türkyolu ekibi tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Bu iddialara göre, Gülen'in son aylarda sessizliğe gömülmesinin de bu kaçırma olayıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

15 Temmuz İtirafı: Hain Planın Perde Arkası

Ebuseleme Gülen'in paylaşımlarında dikkat çeken bir diğer nokta ise 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili itirafları oldu. Gülen, darbe girişiminin FETÖ'nün "İstişareler" grubu tarafından planlandığını ve bu grubun liderlerinin Barbaros Kocakurt, Cevdet Türkyolu ve Adil Öksüz olduğunu öne sürdü. Bu itiraflar, 15 Temmuz'un arkasındaki isimlere dair önemli ipuçları sunuyor.

FETÖ'de Silinme Skandalı mı?

Ebuseleme Gülen'in iddialarına göre, örgütteki "İstişareler" grubu tarafından bazı paylaşımlarının silinmesi de söz konusu. Bu durum, örgütteki farklı gruplar arasındaki çekişmenin ve siyasi manipülasyonların boyutunu gözler önüne seriyor.

FETÖ'nün Sonu Yakın mı?

Türkiye'nin operasyonlarıyla büyük darbeler alan FETÖ'nün sonunun yaklaştığı konuşuluyor. Örgütteki liderlik kavgası ve itiraflar da bu görüşleri güçlendiriyor. Ebuseleme Gülen'in iddiaları ve itirafları, FETÖ'nün karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor ve örgütün çöküşünün hızlanmasına neden olabilir.