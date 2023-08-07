Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Ege Bölgesi üst düzey yöneticilerinden olan ve eski İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri ve Mülkiye Baş Müfettişi iken ihraç edilen şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığının iş birliği ve ekip çalışması ile yakayı ele verdi.

Konuyla ilgili Manisa Valiliği açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Manisa İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Manisa ili Alaşehir ilçesinde 5 Ağustos 2023 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir saklanan, Ege Bölgesi üst düzey yöneticilerinden eski İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri ve Mülkiye Baş Müfettişi iken ihraç olan E.C. isimli şüpheli, İzmir MİT Bölge Merkezi unsurları ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alınmış olup, şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele faaliyetleri etkin bir şekilde devam etmektedir" şeklinde belirtildi.