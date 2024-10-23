Bursa'nın da aralarında bulunduğu 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-29' operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı. Ayrıca FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya üzerinden Fethullah Gülen'i öven paylaşım yaptıkları belirlenen 3 kişi daha gözaltına alındı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Bursa, stanbul ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-29' operasyonu düzenlendi.

Farklı soruşturmalar kapsamında haklarında FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri, örgüte ait evlerde kaldıkları, sohbet ve toplantılarına katıldıkları, örgütün kripto haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı oldukları, örgütün güncel yapılanması içerisinde güncel olarak örgüt evlerinde kaldıkları belirlenen 12 şüpheli şahıs şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ ÖVÜCÜ 3 KİŞİ DE GÖZALTINDA

Öte yandan FETÖ silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşı Gülen'i övücü mahiyette paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli de düzenlenen baskınla yakalandı.