Operasyonlar, Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli olmak üzere Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının ölümünden sonra da örgüte karşı yürütülen mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı. "Milli iradeye darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı tamamen temizleyene kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüklerinin TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin:

Örgütün "Askeri Mahrem Yapılanması"nda faaliyet yürüttüğü,

Örgüt içindeki sorumlu şahıslarla irtibatlı olduğu,

"Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerinde saklandığı,

Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.