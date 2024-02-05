Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), önde gelen analiz platformu Blinkfire’ın yaptığı analize göre uluslararası olimpik federasyonlar arasında etkileşim ve video görüntüleme açısından ilk sırada yer aldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), küresel etkinliklerinin başarısı ve dünya çapında artan basketbol içeriklerinin karşılığı olarak 2023 yılında benzeri görülmemiş bir sosyal medya etkileşimi aldı. Önde gelen analiz platformu Blinkfire’ın yaptığı analize göre FIBA, uluslararası olimpik federasyonlar arasında etkileşim ve video görüntüleme açısından ilk sırada yer aldı. Analizde FIBA’ya ait sosyal medya hesaplarındaki kanallar ölçüldü. Etkileşim oranı yüzde 99,4’lük bir artışla 85 milyondan 169,6 milyona çıkarken, video görüntülemeleri de hızla yükselerek 1,82 milyardan 2,4 milyara ulaştı. Benzer şekilde, FIBA kanallarının takipçi sayısı da oldukça artarak 18,9 milyondan 24,1 milyona çıktı. Tüm sosyal platformlardaki inanılmaz büyüyüşün temel itici güçlerinden biri ise dünya çapında yoğun ilgi uyandıran FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023’ün olağanüstü başarısı oldu. FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023, 4,6 milyar video görüntülemesi, 480 milyon etkileşim ve 20 milyar gösterim elde etti.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis de konuyla ilgili olarak, "2023 yılı için bu kadar etkileyici sosyal medya rakamlarının gelmesinden ve her zamankinden daha fazla insanın basketbolu takip ettiğinin ve etkileşime geçtiğinin altını çizmekten hepimiz heyecan duyuyoruz. Basketbolu küresel olarak sürekli büyütme hedefimize ulaşmak istiyorsak, daha fazla takipçi ve yeni basketbolsevere ulaşmak hayati önem taşıyor. Dijital platformlarımız, dünyanın dört bir yanındaki insanların basketbolu birden fazla kanalda tüketmek istediği farklı yöntemlere ayak uydurmanın çok ötesinde. FIBA’nın sporumuzda yeni teknoloji ve yenilikleri benimsemeye bu kadar kararlı olmasının nedeni de bu" dedi.