Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fidan, fide üretimi, satışı, kontrol ve denetimi yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince; fidan üreticisi olarak yetkilendirilen üreticilerin ürettiği fidan, fide ve tohumlar üretim aşamasından başlayarak, satışına kadar olan süreçte, periyodik aralıklarla kontrolü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Ekipler denetimler sırasında üreticilere; Fidan, fide ve tohum üretimi, satışı ve kontrolü 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanunlara bağlı yönetmelik ve talimat hükümleri çerçevesinde yapıldığı bilgisini verdi.